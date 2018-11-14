РФ обжаловала решение Апелляционного суда Англии по еврооблигациям

Россия обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину для взятия кредита у РФ на 3 миллиарда долларов.

Как передает РИА Новости, об этом общественность поставила в известность пресс-служба министерства финансов России, подчеркнув, что рассмотрение данной апелляции состоится не ранее июня 2019 года.

Речь идет об обжаловании решения Апелляционного суда Англии по жалобе Украины, вынесенного в сентябре 2018 года. Киев оспорил решение Высокого суда Лондона, который обязал страну погасить задолженность и выплатить проценты по облигационному займу, приобретенному Россией у Украины за счет средств Фонда национального благосостояния в декабре 2013 года.

Апелляционный суд отклонил три из четырех оснований Украины, заявленных, чтобы не платить по евробондам. При этом вынес решение, что четвертый аргумент Киева – о том, что суверенные еврооблигации были выпущены под давлением Москвы – нуждается в проведении всеобъемлющего судебного процесса.

Минфин России считает, что данный довод Украины, как и три остальных, должен быть отклонен без проведения судебного процесса.

Ранее финансовое ведомство РФ подало иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграло процесс – служители Фемиды обязали Украину выплатить России долги по облигациям. Речь идет о номинальной стоимости в размере 3 миллиардов долларов, неосуществленном купонном платеже в 75 миллионов долларов, а также штрафных процентов, начисляемые на данные суммы. Каждый день просрочки обходится Украине в 673 тысячи долларов.