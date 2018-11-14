В "Сколкове" решают, какими будут российские дороги

В технопарке "Сколково" обсуждают, как улучшить российские автодороги. Оснастить умными устройствами, которые повысят безопасность, улучшат управление.

Беспилотные автомобили, интеллектуальные системы управления и даже умные знаки и светофоры: в технопарке "Сколково" показывают будущее российских дорог. Участники международной конференции — те, кто эти трассы строит, эксплуатирует и совершенствует.

"Мы здесь аккумулируем все те достижения, которые были за прошедший период, оцениваем их влияние, и формируем первоочередные технические решения", — рассказывает председатель правления госкомпании "Автодор" Сергей Кельбах.

Самые передовые сервисы уже используют на скоростных платных трассах. Этот ситуационный центр скоростной автомобильной дороги. Сюда стекаются данные с десятков камер и датчиков. Искусственный интеллект сам определяет опасность, устанавливает скоростной режим и предупреждает водителей о непогоде. Оператору остается только нажать нужную кнопку.

"Те новые объекты, которые вводятся, оснащаются необходимыми интеллектуальными системами, и водители могут почувствовать в режиме реального времени, что качество иное, что комфорт и безопасность находятся на другом уровне", — отмечает председатель инновационного фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

Протяженность всех российских дорог – почти полтора миллиона километров. Оснащение их интеллектуальными транспортными системами – вопрос будущего. Однако уже сегодня передовые технологии и сервисы используют на федеральных и платных трассах. Таких в стране — чуть больше 50 тысяч километров.

"Если инновации будут на скоростных дорогах, то в скором времени мы получим разветвлению сеть по всей стране", — говорит заместитель председателя Совета Федерации РФ Евгений Бушмин.

В программе конференции – десятки круглых столов и дискуссионных площадках. На одной площадке строители, ученые и разработчики технологий собираются уже в пятый раз. Именно здесь определяют, какими российские дороги будут завтра.