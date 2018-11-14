Джокович обыграл Зверева на Итоговом турнире ATP

В Лондоне на центральном корте О2-Арены продолжаются матчи Итогового турнира ATP по теннису среди мужчин. В группе Густаво Куэртена встречей между сербом Новаком Джоковичем и представителем Германии Александром Зверевым начался второй тур.

Победу в поединке по итогам двух сетов праздновал лидер мирового рейтинга из Сербии. Итоговый счет 6:4, 6:1 в пользу Джоковича. Общая продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Благодаря этому успеху сербский теннисист с двумя победами единолично возглавил таблицу в группе.

В заключительном туре группы Куэртена, который состоится 16 ноября, Джокович встретится с хорватом Марином Чиличем, а Зверев – с американцем Джоном Изнером. Напомним, что из данной группы, как и из параллельной группы Ллейтона Хьюитта, выходит по два спортсмена, образуя в плей-офф полуфинальные пары и продолжая борьбу за главный приз турнира.