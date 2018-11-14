Теплый прием в Сингапуре: саммит Россия – АСЕАН собрал крупнейших игроков

Пока западная пресса размышляет, не просчитался ли Трамп, не приехав в Сингапур, Владимир Путин сегодня активно общался с лидерами едва ли не всех главных азиатских экономик на заседании и в кулуарах саммита Россия — АСЕАН. Регион, за влияние в котором соперничают США и Китай, ищет третью силу, которая могла бы уравновесить и тех, и других. В свою очередь, Сингапур, который часто называют азиатским Нью-Йорком, может предложить финансы даже тем компаниям, что находятся под западными санкциями.

В Азии если торжественный ужин, то без шоу-программы не обойтись. Сингапурцы устроили лидерам 30 с лишним стран теплый прием. Видно, насколько и сами политики рады были друг друга видеть.

Культурная программа стала завершением тяжелого дня. Устало смотрит на часы Ли Сянь Лун. Коллег он принимал с самого утра. Причем в Сингапуре такое отношение к безопасности, что без скидок на статус даже президентов просили пройти через рамки металлоискателей.

Владимир Путин в Сингапуре с государственным визитом. Первая встреча с премьер-министром получается на бегу, хозяин проводит сразу два саммита. С учетом делегаций журналистов на сингапурские саммиты приехало около тысячи человек.

Гости раскупают на сувениры магниты "Сингапур — отличный город". А еще фразу fine city можно перевести как "город штрафов". На это и намек. Здесь наказывают тех, кто мусорит, плюет, курит. Есть даже штраф за воду, которая после полива цветов, не дай Бог, останется стоять в горшке — чтобы комары не разводились. Так Сингапур победил насекомых и забыл, например, о малярии, которую переносят комары.

Гостям настоятельно советуют местные законы чтить. Сингапурцы и сами подстраиваются — открыли в пресс-центре молельные комнаты, отдельные для женщин и мужчин мусульман. Угощают национальными блюдами. Правда, президенты проходят мимо. График слишком плотный.

Фото на память о саммите Россия — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). 10 крупных экономик региона. Товарооборот между Россией и ассоциацией в прошлом году вырос на треть — до 18 с лишним миллиардов долларов.

"Россия присоединится к планам АСЕАН по созданию сети умных городов. В нашей стране лидером по внедрению цифровых технологий в городскую среду является столица Москва, которая уже активно сотрудничает с Сингапуром на двусторонней основе. Рассчитываем, что география такого взаимодействия будет обоюдно расширяться", — говорит президент России Владимир Путин.

Нынешнюю неделю в Азии журналисты назвали фестивалем саммитов: АСЕАН, АТЭС, Восточноазиатский. Крупнейшие региональные игроки — Россия и Китай — представлены на них первыми лицами. A Вашингтон ограничился вице-президентом. В Сингапуре от США Майкл Пенс. Заокеанская пресса считает отсутствие Трампа просчетом администрации. В газете The Washington Post большая статья с заголовком, который звучит как обвинение — "В отсутствии Трампа на Азиатско-Тихоокеанских саммитах Китай и Россия займут центральное место".

Протокол российской делегации только успевает флаги менять в переговорной комнате. Это уже третья за год встреча Путина с премьер-министром Японии.

"Я рад возможности обсудить с вами все направления нашего взаимодействия, в том числе и те, которые вы сами посчитали приоритетными. У нас еще предстоит встреча на G20, есть график и дальнейших контактов", — заявляет президент России Владимир Путин.

"Сегодня у нас время беседы ограничено, но рассчитываем на дискуссию не только по двусторонним и экономическим вопросам, но и по международной ситуации. И также хотел бы обсудить и вопрос мирного договора", — отвечает премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Между Москвой и Токио со времени окончания Второй мировой так и нет мирного договора. Добрососедские отношения строятся на декларации, которую СССР и Япония приняли в 1956 году. Под ней подписи тогдашних министров иностранных дел. Сегодня на переговорах вспоминали тот самый документ.

"Путин и Абэ по итогам проведенной беседы условились, что Россия и Япония активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года", — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

А это уже делегация Таиланда на очереди: захватили матрешек, кто-то даже русский народный платок надел.

"Отношения у нас развивают весьма позитивно, об этом говорит и количество туристов, которое приезжает в Таиланд из России. По нашим данным, вот мне только что коллеги подсказали, 2 миллиарда долларов примерно наши туристы оставили в Таиланде за текущий год, больше — 2,2 миллиарда", — отмечает президент России Владимир Путин.

С президентом Южной Кореи российский президент среди прочих тем обсудил ситуацию на Корейском полуострове. А с Сингапуром сегодня заключен целый пакет соглашений.

"Общий объем инвестиций со стороны Сингапура в Россию превысил 17 миллиардов долларов, это очень значимые крупные цифры. И мы видим дальнейшие возможности инвестиционного роста", — рассказывает Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.

15 ноября у российской делегации заключительный день работы в Сингапуре. Владимир Путин примет участие в Восточноазиатском саммите.