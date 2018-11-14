Новости Политика

Все видео этой рубрики
14 ноября 201820:39 Денис Давыдов

Теплый прием в Сингапуре: саммит Россия – АСЕАН собрал крупнейших игроков

Пока западная пресса размышляет, не просчитался ли Трамп, не приехав в Сингапур, Владимир Путин сегодня активно общался с лидерами едва ли не всех главных азиатских экономик на заседании и в кулуарах саммита Россия — АСЕАН. Регион, за влияние в котором соперничают США и Китай, ищет третью силу, которая могла бы уравновесить и тех, и других. В свою очередь, Сингапур, который часто называют азиатским Нью-Йорком, может предложить финансы даже тем компаниям, что находятся под западными санкциями.

В Азии если торжественный ужин, то без шоу-программы не обойтись. Сингапурцы устроили лидерам 30 с лишним стран теплый прием. Видно, насколько и сами политики рады были друг друга видеть.

Культурная программа стала завершением тяжелого дня. Устало смотрит на часы Ли Сянь Лун. Коллег он принимал с самого утра. Причем в Сингапуре такое отношение к безопасности, что без скидок на статус даже президентов просили пройти через рамки металлоискателей.

Владимир Путин в Сингапуре с государственным визитом. Первая встреча с премьер-министром получается на бегу, хозяин проводит сразу два саммита. С учетом делегаций журналистов на сингапурские саммиты приехало около тысячи человек.

Гости раскупают на сувениры магниты "Сингапур — отличный город". А еще фразу fine city можно перевести как "город штрафов". На это и намек. Здесь наказывают тех, кто мусорит, плюет, курит. Есть даже штраф за воду, которая после полива цветов, не дай Бог, останется стоять в горшке — чтобы комары не разводились. Так Сингапур победил насекомых и забыл, например, о малярии, которую переносят комары.

Гостям настоятельно советуют местные законы чтить. Сингапурцы и сами подстраиваются — открыли в пресс-центре молельные комнаты, отдельные для женщин и мужчин мусульман. Угощают национальными блюдами. Правда, президенты проходят мимо. График слишком плотный.

Фото на память о саммите Россия — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). 10 крупных экономик региона. Товарооборот между Россией и ассоциацией в прошлом году вырос на треть — до 18 с лишним миллиардов долларов.

"Россия присоединится к планам АСЕАН по созданию сети умных городов. В нашей стране лидером по внедрению цифровых технологий в городскую среду является столица Москва, которая уже активно сотрудничает с Сингапуром на двусторонней основе. Рассчитываем, что география такого взаимодействия будет обоюдно расширяться", — говорит президент России Владимир Путин.

Нынешнюю неделю в Азии журналисты назвали фестивалем саммитов: АСЕАН, АТЭС, Восточноазиатский. Крупнейшие региональные игроки — Россия и Китай — представлены на них первыми лицами. A Вашингтон ограничился вице-президентом. В Сингапуре от США Майкл Пенс. Заокеанская пресса считает отсутствие Трампа просчетом администрации. В газете The Washington Post большая статья с заголовком, который звучит как обвинение — "В отсутствии Трампа на Азиатско-Тихоокеанских саммитах Китай и Россия займут центральное место".

Протокол российской делегации только успевает флаги менять в переговорной комнате. Это уже третья за год встреча Путина с премьер-министром Японии.

"Я рад возможности обсудить с вами все направления нашего взаимодействия, в том числе и те, которые вы сами посчитали приоритетными. У нас еще предстоит встреча на G20, есть график и дальнейших контактов", — заявляет президент России Владимир Путин.

"Сегодня у нас время беседы ограничено, но рассчитываем на дискуссию не только по двусторонним и экономическим вопросам, но и по международной ситуации. И также хотел бы обсудить и вопрос мирного договора", — отвечает премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Между Москвой и Токио со времени окончания Второй мировой так и нет мирного договора. Добрососедские отношения строятся на декларации, которую СССР и Япония приняли в 1956 году. Под ней подписи тогдашних министров иностранных дел. Сегодня на переговорах вспоминали тот самый документ.

"Путин и Абэ по итогам проведенной беседы условились, что Россия и Япония активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года", — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

А это уже делегация Таиланда на очереди: захватили матрешек, кто-то даже русский народный платок надел.

"Отношения у нас развивают весьма позитивно, об этом говорит и количество туристов, которое приезжает в Таиланд из России. По нашим данным, вот мне только что коллеги подсказали, 2 миллиарда долларов примерно наши туристы оставили в Таиланде за текущий год, больше — 2,2 миллиарда", — отмечает президент России Владимир Путин.

С президентом Южной Кореи российский президент среди прочих тем обсудил ситуацию на Корейском полуострове. А с Сингапуром сегодня заключен целый пакет соглашений.

"Общий объем инвестиций со стороны Сингапура в Россию превысил 17 миллиардов долларов, это очень значимые крупные цифры. И мы видим дальнейшие возможности инвестиционного роста", — рассказывает Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.

15 ноября у российской делегации заключительный день работы в Сингапуре. Владимир Путин примет участие в Восточноазиатском саммите.

Сейчас

18:40

С танкера в порту Петербурга разлилась нефть

16:03

Путин и Абэ активизируют переговоры по мирному договору

14:44

Организаторы побоища на Хованском кладбище сядут на 9 и 11 лет

14:29

На Варшавском шоссе в Москве опрокинулись два грузовика

14:06

Миллер ответил на угрозы США остановить "Северный поток-2"

12:46

Под Адлером рухнул автомобильный мост

11:15

С эстакады ТТК упал внедорожник

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Теплый прием в Сингапуре: саммит Россия – АСЕАН собрал крупнейших игроков

Теплый прием в Сингапуре: саммит Россия – АСЕАН собрал крупнейших игроков

15 минут назад
Роскомнадзор предложил Google подписать антипиратский меморандум

Роскомнадзор предложил Google подписать антипиратский меморандум

1 час назад
Министр обороны Израиля назвал удары по Газе слишком слабыми и ушел с поста

Министр обороны Израиля назвал удары по Газе слишком слабыми и ушел с поста

5 часов назад
С танкера в порту Петербурга разлилась нефть

С танкера в порту Петербурга разлилась нефть

1 час назад
Организаторы побоища на Хованском кладбище сядут на 9 и 11 лет

Организаторы побоища на Хованском кладбище сядут на 9 и 11 лет

5 часов назад
"Никакого терпения не хватит": учительница избила второклассника и попала на видео

"Никакого терпения не хватит": учительница избила второклассника и попала на видео

3 часа назад
Сколько стоит обучение в лучших университетах мира

Сколько стоит обучение в лучших университетах мира

4 часа назад
Кто есть кто в сериале "Ненастье"

Кто есть кто в сериале "Ненастье"

7 часов назад
Владимир Соловьев не знал, что отец его жены - известный сатирик Коклюшкин

Владимир Соловьев не знал, что отец его жены - известный сатирик Коклюшкин

6 часов назад
Вспомнить все: "Ненастье" погружает в атмосферу 90-х

Вспомнить все: "Ненастье" погружает в атмосферу 90-х

13.11.2018 15:27
Диетолог рассказала, что ждет депутата после "министерской диеты"

Диетолог рассказала, что ждет депутата после "министерской диеты"

7 часов назад
Свидетель убийства Талькова припомнил подробности рокового вечера

Свидетель убийства Талькова припомнил подробности рокового вечера

6 часов назад
Козак: цены на бензин будут держаться на уровне конца мая-2018

Козак: цены на бензин будут держаться на уровне конца мая-2018

11 часов назад
Состоялась премьера нового детского приложения "Лео и Тиг: таежная сказка"

Состоялась премьера нового детского приложения "Лео и Тиг: таежная сказка"

5 часов назад
Как создать свое фермерское хозяйство? Истории успеха. Всероссийская перепись фермеров "Свое"

Как создать свое фермерское хозяйство? Истории успеха. Всероссийская перепись фермеров "Свое"

10 часов назад
Осталось 8 дней! Прими участие в самом популярном киберспортивном конкурсе

Осталось 8 дней! Прими участие в самом популярном киберспортивном конкурсе

13.11.2018 12:59
Нужна помощь: Алену Королеву спасет лучевая терапия

Нужна помощь: Алену Королеву спасет лучевая терапия

12.11.2018 08:15
Сборная России получила 8 млн долларов премии за чемпионат мира-2018

Сборная России получила 8 млн долларов премии за чемпионат мира-2018

2 часа назад
Известная галактика оказалась "матрёшкой"

Известная галактика оказалась "матрёшкой"

2 часа назад
Порошенко тайно пообщался с тремя представителями УПЦ

Порошенко тайно пообщался с тремя представителями УПЦ

3 часа назад
55+: Лолита объявила себя пенсионеркой и уехала жить в деревню

55+: Лолита объявила себя пенсионеркой и уехала жить в деревню

3 часа назад
Находка на ВДНХ: на задворках обнаружили творение знаменитого авангардиста

Находка на ВДНХ: на задворках обнаружили творение знаменитого авангардиста

4 часа назад
"В Москве проживаю где хочу": появилось видео задержания вора в законе Саши Огонька

"В Москве проживаю где хочу": появилось видео задержания вора в законе Саши Огонька

4 часа назад
Известный актер Сергей Юртайкин умер на 92-м году жизни

Известный актер Сергей Юртайкин умер на 92-м году жизни

5 часов назад
Незадолго до смерти Стэн Ли придумал нового супергероя

Незадолго до смерти Стэн Ли придумал нового супергероя

5 часов назад
"Лаборатория Касперского" помогла Microsoft защитить пользователей Windows

"Лаборатория Касперского" помогла Microsoft защитить пользователей Windows

5 часов назад
Буря и нулевая видимость: опубликованы кадры посадки Boeing-737 в экстремальных условиях

Буря и нулевая видимость: опубликованы кадры посадки Boeing-737 в экстремальных условиях

6 часов назад
В Париже Путин пообщался с лидером Косова

В Париже Путин пообщался с лидером Косова

6 часов назад
Маяк Анива: на краю Сахалина

Маяк Анива: на краю Сахалина

6 часов назад
Самый мощный смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена

Самый мощный смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена

7 часов назад
В 2019 году тарифы ЖКХ повысят дважды

В 2019 году тарифы ЖКХ повысят дважды

7 часов назад
В керченских школах сократили уроки из-за протаранившего теплотрассу самосвала

В керченских школах сократили уроки из-за протаранившего теплотрассу самосвала

7 часов назад
10 фактов о самом известном наркоторговце в мире

10 фактов о самом известном наркоторговце в мире

7 часов назад
Перебитые и ржавые VIN-номера заменят полицейской маркировкой

Перебитые и ржавые VIN-номера заменят полицейской маркировкой

7 часов назад
В России проектируют оборонный суперкомпьютер

В России проектируют оборонный суперкомпьютер

7 часов назад
Несущийся через Солнечную систему поток тёмной материи увеличивает шансы её найти

Несущийся через Солнечную систему поток тёмной материи увеличивает шансы её найти

8 часов назад
65 за баррель: Новак прокомментировал резкое падение цен на нефть

65 за баррель: Новак прокомментировал резкое падение цен на нефть

8 часов назад
В КПРФ считают бессовестной идею положить в мавзолей резинового Ленина

В КПРФ считают бессовестной идею положить в мавзолей резинового Ленина

8 часов назад
Регистрация автомобилей без ГИБДД: уточнены требования к автосалонам

Регистрация автомобилей без ГИБДД: уточнены требования к автосалонам

8 часов назад
В мозгу живут бактерии, и это нормально

В мозгу живут бактерии, и это нормально

9 часов назад
Эталон килограмма заменят квантовой формулой

Эталон килограмма заменят квантовой формулой

9 часов назад
5 советов, как сводить ребенка на елку, чтобы все остались в восторге

5 советов, как сводить ребенка на елку, чтобы все остались в восторге

11 часов назад
"Маска смерти". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 17 ноября

"Маска смерти". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 17 ноября

13.11.2018 13:29
"Академия Святого Мартина в полях" исполнит в Москве симфонии Бетховена

"Академия Святого Мартина в полях" исполнит в Москве симфонии Бетховена

12.11.2018 17:05
Оркестр Павла Когана исполнит произведения композиторов Прибалтики

Оркестр Павла Когана исполнит произведения композиторов Прибалтики

09.11.2018 11:02