Теннисистка Радваньска объявила о завершении карьеры

Бывшая вторая ракетка мира Агнешка Радваньска приняла решение завершить карьеру. Польская теннисистка не может продолжать выступления на профессиональном уровне и покидает теннис в возрасте 29 лет из-за проблем со здоровьем. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.

"После 13 лет участия в теннисных турнирах я решила завершить карьеру. Решение далось мне нелегко, — написала Радваньска в своем Twitter-аккаунте, слова которой приводит Спортбокс.Ru. – Увы, я больше не могу тренироваться и играть в привычном режиме. В последнее время мое тело не оправдывает моих ожиданий и теперь я должна признать, что больше не могу соответствовать требуемым кондициям".

Отметим, что польская теннисистка за время выступлений на профессиональном уровне выиграла 20 трофеев. Кроме того, Радваньска побеждала на Итоговом турнире WTA в 2015 году, а в 2012 году пробивалась в финал Уимблдона.