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14 ноября 201820:57 Евгений Давыдов

После ссоры с бывшей женой мужчина похитил детей на угнанном такси

Московская полиция задержала мужчину, которого обвиняют в похищении собственных детей. Отец увез их на угнанном такси после ссоры с бывшей женой. Причем, драка у них случилась в институте имени Сербского, где вся семья собралась по настоянию суда. До этого мать полтора года не видела маленьких сына и дочь. Супруги весьма своеобразно борются за право их воспитывать.

Ребенок бежит к маме, наперерез бросается отец. Разлюбившие друг друга родители пытаются поделить детей. Потасовка продолжается на улице. Отец атакует такси, в котором сидят дети, дальше садится в автомобиль и уезжает. Угнанный автомобиль через несколько часов находят в центре Москвы. На кадрах видно: мужчина с детьми заходит в первый попавшийся подъезд, видимо, согреться. Практически сразу здесь же появляется полиция. Отца задержали, детей вернули матери.

Александра Кузнецова детей журналистам не показывает. Рассказывает, что до вчерашнего дня не видела сына и дочь полтора года.

"С мужем мы жили достаточно тяжело, были периоды недопонимания, ссоры, с его стороны были побои. Он всегда уходил. При этом, естественно, забывая, что он отец. Так мы прожили 3,5 года. Меня выгоняли, меня просто унижали", — вспоминает Александра Кузнецова.

После развода бывший муж забрал детей и увез в Тульскую область. Вдаваться в подробности семейной драмы Николай Кузнецов не хочет, встречаться лично наотрез отказывается.

"Мы приехали на экспертизу, которую нам назначил суд. Меня суд обязал привезти детей на экспертизу. Я привез. Ворвались неизвестные и начали меня избивать. Вырвали детей и затащили в машину", — рассказывает Николай Кузнецов.

Отец детей уверен: находиться рядом с бывшей супругой сыну и дочери попросту опасно. В качестве аргумента приводит видео, на котором, как он считает, зафиксирована неконтролируемая ярость их матери.

- Заткнись! Спать ложись!

Александра сегодня вызвала детям врача. Участковый педиатр не сомневается: и мальчик, и девочка испытали сильное потрясение.

"Психологическое состояние, конечно, нарушено. Дети неохотно идут на контакт, трудности были с осмотром. Сказывается эта ситуация на детях, естественно", — говорит Светлана Букина, участковый педиатр.

Скандалы, суды, бесконечные взаимные претензии, а страдают в первую очередь дети.

При разводе суд постановил, что дети должны жить с мамой. Обоюдные обвинения теперь могут привести к дополнительным разбирательствам уже с стороны органов опеки.

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