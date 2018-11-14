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Ситуация на Украине 15 минут назад
Украина холодная: жители протестуют, политики требуют себе полномочий
Коммунальные протесты из замерзающих регионов Украины докатились до Киева. У главного офиса "Нафтогаза" жители требуют тепла в квартиры. Дороги перекрывают в центре Одесской, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Хмельницкой областей.
Украинским телезрителям при этом объясняют, что индивидуальное отопление как в Европе, гораздо лучше и предлагают брать "теплые" кредиты.
Лужи кипятка, улицы в пару, прорвало теплосеть. По словам очевидцев, асфальт не выдержал напора горячей воды и обвалился. Машина не провалилась глубже благодаря единственной уцелевшей трубе. Люди с камерами обступили человека, который судя по всему, имеет отношение к ситуации.
"Изношенность сетей. А насколько они в Киеве изношены? — Больше 80%.Вот данный трубопровод, который прорвало, 1972 года — трассе 46 лет, она два своих термина уже проработала. — То есть в любой момент в центре может быть повторение такого? — И не только в центре".
С наступлением холодов проблемы с теплосетями начались и в других городах. В Одессе люди, измученные оправданиями коммунальщиков, что им не хватает деталей для ремонта теплотрассы, вышли на улицы и перекрыли дорогу.
"У нас дети поболели, старики, жители. 9-й этаж полностью по периметру сырой", — говорит женщина.
За два дня количество областей, в которых растет возмущение из-за отсутствия нормального отопления, увеличилось вдвое. В Киеве жители перекрыли один из центральных бульваров, требуя дать тепло в дома. В Херсоне котельные временно запустили на мазуте.
Понимая, что ситуацией возмущены все, премьер Владимир Гройсман сделал эффектное заявление: "Я внесу закон про адекватные полномочия премьер-министра. Я бы ввел внешнее управление и навел бы порядок за 24 часа. А то вы все там в демократию играетесь — те пришли, те ушли".
Кто такие "те", и почему виновны в ситуации именно они — по-прежнему неясно. Особенно если вспомнить, что человек, который подписывал подъем тарифов на газ меньше месяца назад — тот же самый Владимир Гройсман. И тогда он преподносил это как победу.
"Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%", — говорил он.
Украинцев держат в холоде не первый год. Причина — не только изношенность сетей, но и долги местных властей перед котельными.
Местные власти все чаще намекают на перевод домов на автономное отопление, чтобы люди ставили свои газовые котлы. К чему это приведет — объясняет глава украинского Жилищного союза.
"Можно будет продавать больше и выкручивать руки людям за долги", — пояснил он.
Пока отопление в домах не появится, активисты обещают продолжать акции протесты. Послезавтра в Киеве будет минус пять градусов.
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