Ученые установили связь между склонностью к нарушению закона и давлением

Чикагские ученые провели исследование, в ходе которого установили связь между уровнем преступности в городе и артериальным давлением его жителей. В проекте участвовали 53 тысячи жителей Чикаго, сообщает Medscape.

Исследование было проведено в связи с тем, что в 2015 году в городе резко увеличилось число убийств, нападений и грабежей. Уровень преступности неуклонно рос до 2017 года.

Социологи выяснили, что большинство преступлений совершались в районах, где проживали люди с высоким артериальным давлением. Кроме того, выяснилось, что в благополучных районах количество людей с повышенным давлением увеличивается на пять процентов вскоре после того, как в городе происходит вспышка насилия.

Ученые пишут, что теперь их задача – попытаться предсказать рост преступности тех или иных городах по давлению их жителей.

"Для одних рост преступности – причина повышенного давления. Для других это следствие, так как они постоянно живут в стрессе. Мы хотим свести эти два потока данных", — отметила глава исследовательской группы Элизабет Танг.