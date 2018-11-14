Вслед за клубникой в Австралии нашли иглы в грушах

История с иглами, которые австралийские хулиганы втыкали во фрукты и клубнику, похоже, не закончилось. Жительница Мельбурна Клэр Бонсер нашла опасный предмет в груше. Инцидент произошел через два дня после того, как в Австралии арестовали одну из предполагаемых хулиганок, сообщает ABC.

Грушу со швейной иглой внутри Бонсер купила в одном из городских супермаркетов. К счастью, женщина не пострадала.

"Я укусила грушу и вдруг увидела иглу. Я была шокирована. Кто знает, чем она могла быть заражена", — отметила Бонсер.

Женщина сдала грушу в другой магазин торговой сети, где был приобретен опасный фрукт. Представители супермаркета начали расследование.

Ранее сообщалось, что клубнику и другие фрукты, начиненные иглами, в Австралии и Новой Зеландии начали находить в сентябре. По этому делу был задержан школьник, который якобы начинил еду иглами из шалости.

12 октября в Австралии задержали 50-летнюю сотрудницу фермы, которую заподозрили в аналогичном хулиганстве. По мнению полиции, таким образом женщина мстила своим нелюбимым коллегам и начальству.

Расследование по этому делу продолжается.