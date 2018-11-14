В американском вузе нашли тайную комнату поклонников Дэнни Де Вито
В Нью-Йорке студент-второкурсник по имени Эван обнаружил в одном из туалетов родного учебного заведения тайную комнату с алтарем Дэнни Де Вито. Слухи об этом месте давно ходили в университете, однако молодой человек не думал, что оно действительно существует, сообщает Daily Dot.
Сначала Эван долго пытался найти комнату самостоятельно, однако у него ничего не вышло. В какой-то момент студент познакомился с ребятами, которые уже там побывали. Они согласились показать Эвану "главный секрет вуза".
Тайная комната оказалась прямо за шкафчиком с бумажными полотенцами в одном из туалетов университета. "Секрет" представлял собой узкое помещение с портретом и картонной фигуркой комика Дэнни Де Вито.
По словам Эвана никто не знает, кто и зачем сделал этот алтарь, однако, судя по всему, он существует не меньше года.
the best thing about my school is the danny devito shrine hidden behind the paper towel dispenser in one of the bathrooms pic.twitter.com/3jFe0V9eK6
— snootosphere (@slackerdook) 13 ноября 2018 г.
Ранее сообщалось, что популярный артист пришел в бар с картонной куклой в виде одной из своих поклонниц.
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