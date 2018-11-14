Ольга Глацких не понесет факел Универсиады

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких не примет участия в эстафете огня Универсиады-2019. Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике в настоящее время отстранена от работы в областной администрации.

Ольга Глацких на встрече с молодежью города Кировграда обронила фразу " государство молодым людям в принципе ничего не должно, а должны родители, поскольку оно не просило родителей рожать". Видеозапись с этими словами вызвала большой общественный резонанс. И хотя чиновница в последствие принесла извинения за свои слова, глава администрации области Евгений Куйвашев временно отстранил ее от исполнения обязанностей.

Кроме того, Ольга Глацких была исключена из списков факелоносцев, которые должны были нести огонь зимней Универсиады. Этап эстафеты огня пройдет в Екатеринбурге 17 ноября.