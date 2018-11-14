Школьный убийца из Флориды напал на охранника тюрьмы

Человек, устроивший в феврале бойню в школе Парклэнда (штат Флорида, США), напал на охранника тюрьмы и отобрал у него электрошокер.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на CNN, видеозапись инцидента попала на тюремные камеры. Нападение совершено во вторник. Сотрудник аппарата шерифа во время прогулки заключенных сделал замечание 20-летнему Николасу Крузу, после чего заключенный бросился на него, нанес ему удар в лицо, сбил с ног и отобрал электрошокер.

14 февраля 2018 года Николас Круз открыл огонь из полуавтоматической винтовки AR-15 по учащимся и преподавателям школы. Были убиты 17 человек, еще 15 – получили ранения. Убийце грозит смертная казнь.