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14 ноября 201822:19 Зинаида Курбатова

Международный центр Рериха ждет новая жизнь

"Требуем убрать с территории Усадьбы Лопухиных принадлежащее вам имущество", — письмо вице-президенту Международного центра Рериха от государственной структуры, которая сейчас занимается музеем семьи художников и философов. Новые управляющие попросили общественную организацию вывести статуи самого Рериха, его жены и детей. Все из-за грядущего капитального ремонта. Но центр воспринял его как новый виток войны с Министерством культуры. Обратились к изданиям определенного толка. Новость подается не иначе как кощунство, ведь в фундамент скульптур вмонтирован прах Рерихов, то есть это мемориал или, попросту говоря, могила в центре Москвы. Учитывая это, в ответ на просьбу вывести статуи общественная организация заявляет об "уничтожении памяти", преступлении против культуры и покушении на все наследие знаменитой семьи. Не слишком ли сгущают краски?

На территории усадьбы Лопухиных в 90-х годах были установлены две статуи — Николая Рериха и его жены Елены, и два бюста их сыновей Юрия и Святослава. В Министерстве культуры заверили: со статуями ничего плохого не произойдет. "Статуи никто уничтожать не будет. Их вывезут с территории усадьбы, так как там с 2019 года запланирован ремонт", — пояснил пресс-секретарь Министерства культуры РФ Юрий Бондаренко.

Называть их можно только лишь статуями. Потому что памятник — это статус. На установку памятника надо получить разрешение, это очень сложно, надо пройти массу согласований. Статуи и бюсты устанавливал Международный центр Рериха, но были ли какие-то согласования — это открытый вопрос. Музею Востока, который теперь занимает усадьбу Лопухиных, так и не удалось это узнать. Международный центр Рериха не предоставил таких документов.

Скончался Николай Рерих в 1947 в долине Кулу, в Индии. Его прах там и захоронен, но в 1999 году в скульптурную композицию на территории
усадьбы Лопухиных вмуровали капсулы с частью праха Николая и Елены Рерих. Международный центр Рериха так и объясняет: раз капсулы есть, это мемориал. Без труда находим в Интернете любительскую сьемку 1999 года, где показаны капсулы и церемония захоронения. И вот теперь мы переходим к самому важному: теперь ,что бы ни произошло со статуями, куда бы они не переместились, пусть со всеми предосторожностями, нас будут уверять ,что прах художника и мыслителя , а так же его супруги потревожили. Музей Востока просит Международный центр Рерихов убрать статуи, по сути, экспонаты под открытым небом, но те ни в какую. Это же мемориал, а мемориал нельзя переносить.

Прахи — это главный козырь Международного центра Рерихов. "Я не знаю, что будет с прахом, его могут потерять, рассыпать, нигде не похоронить, поэтому я на стороне Международного центра Рерихов, я понимаю их беспокойство", — говорит журналист, правозащитник Ева Меркачева.

История знает огромное количество примеров, когда переносили гробы с одного кладбища на другое. Могилу Александра Блока, например, перенесли со Смоленского кладбища на Литераторские мостки. Дважды хоронили и Николая Гоголя. Но юристы считают, этот вопрос будет решаться в суде и станет прецедентом. Потому что ситуация двойственная.

Международный центр Рерихов выселили из усадьбы за то, что не занимались ремонтом, сдавали помещения в субаренду, возвели самострой. Музей Востока теперь будет заниматься созданием в этом же месте нового Музея Рериха, где уже не будет поддельных картин и странных пирамид из гипсовых голов, которых наводят на мысли о какой то секте. То есть к Рериху отнесутся как академические ученые и со всем уважением.

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