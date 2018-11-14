КХЛ. СКА расправился с "Адмиралом", а "Спартак" обыграл "Автомобилист"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге семью матчами. Самый крупный счет – 8:2 был зафиксирован в Санкт-Петербурге, где СКА разгромил "Адмирал". В Москве "Спартак" в овертайме обыграл "Автомобилист" 4:3.

СКА в Санкт-Петербурге принимал "Адмирал" из Владивостока. Гости выиграли первый период благодаря голу Константина Глазычева на 8 минуте. СКА смог отыграться на 26 минуте, когда Давид Рундблад реализовал численное преимущество. Ко второму перерыву армейцы выигрывали 3:1 после шайб Николая Прохоркина и Ярно Коскиранты. В начале третьего периода Илья Каблуков забросил четвертую шайбу. Глазычев сделал дубль и сократил отставание. Но Максим Карпов в большинстве забросил пятую шайбу. А там последовала и шестая, которую также в большинстве забросил Прохоркин. Двух шайб Никите оказалось мало, он оформил хет-трик. Подвел итог встречи Андрей Кузьменко. Победа СКА 8:2.

Упорным оказался матч в Москве, где "Спартак" принимал лидера Восточной конференции "Автомобилист" из Екатеринбурга. К 29 минуте уральцы вели 2:0 – постарались Дэн Секстон и Артем Гареев. Спартаковец Илья Зубов реализовал численное преимущество, но вскоре Сэкстон в третий раз огорчил хозяев. Но "Спартак" отыгрался благодаря двум голам Александра Хохлунова. Основное время завершилось вничью 3:3, а на исходе дополнительного периода Вячеслав Лещенко забросил победную шайбу в ворота "Автомобилиста" – 4:3.

Московское "Динамо" играло в Балашихе, где проводит домашние встречи омский "Авангард". В самом конце первого периода Дмитрий Кагарлицкий вывел динамовцев вперед. Он же на 26 минуте забросил вторую шайбы, а менее чем через минуту защитник "Динамо" Владимир Брюквин реализовал численное преимущество. В третьем периоде преимущество бело-голубых развил Иван Игумнов. "Динамо" одержало важную победу с результатом 4:0.

В Подольске играли "Витязь" и челябинский "Трактор". Гости вели 2:0 после бросков Виталия Кравцова и Райана Стоу, но Денис Кокарев и Антон Швец-Роговой восстановили равенство. Затем "Витязь" вырвался вперед после того, как Александр Семин реализовал буллит. Но "Трактор" избежал проигрыша в основное время благодаря броску Ника Бэйлена. В дополнительном периоде Стоу забросил свою вторую шайбу и принес "Трактору" победу 4:3.

ХК "Сочи" играл с ярославским "Локомотивом" и также победил в овертайме 3:2. Железнодорожники вели в счете 1:0 и 2:1 после бросков Якуба Накладала и Даниила Апалькова. Но южане оба раза восстанавливали равновесие — в первом случае отличился Александр Полунин, во втором – Станислав Бочаров. Тот же Бочаров забросил победную шайбу.

"Йокерит" в Хельсинки не испытал проблем с череповецкой "Северсталью" 4:0. Дубль на счету Йеспера Йенсена, по разу отличились Томми Кивисте и Стив Мозес. Магнитогорский "Металлург" в Минске выиграл у местного "Динамо" 2:0. Обе шайбы были заброшены в третьем периоде. Сначала гол на свой счет записал Николай Кулемин, а в конце основного времени пустые ворота поразил Деннис Расмуссен.