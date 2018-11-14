Эксперты обсудили развитие инфраструктуры Арктики

13 ноября 2018 года в офисе Экспертного центра "ПОРА" состоялся дискуссионный клуб на тему: "Развитие транспортно-логистической инфраструктуры АЗРФ (Арктическая зона Российской Федерации)".

Модератором выступил Александр Воротников, эксперт "ПОРА" по государственно-частному партнерству.

Открывая мероприятие, он отметил, что для устойчивого развития экономики российской Арктики, в первую очередь, необходимо развитие арктической транспортной системы. Эта система должна обеспечить надежные транспортные связи, нормальные условия жизнедеятельности на северных территориях России, ускоренное освоение месторождений полезных ископаемых, экспорт нефти и газа, развитие арктического транзита.

Важную роль в этом должна сыграть реализация национальных проектов, и особенно национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также реализация Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Реализация таких емких проектов требует новых организационных, финансовых и технологических инноваций.

Юрий Васильев, заведующий кафедрой дорожно-строительных материалов МАДИ рассказал про ценнейшее сырье, которое позволит решить многие вопросы в строительстве транспортной инфраструктуры АЗРФ – серу. В настоящее время существует технология производства модифицированной серы, которая позволяет создать сероасфальтобетонные смеси.

Такие смеси идеально подходят для условий Крайнего Севера, поскольку позволяют значительно снизить температуру нагревания и подходят для использования в холодном климате.

Также в суровых условиях Севера для строительства транспортной инфраструктуры подойдет современный искусственный материал без воды и цемента – серобетон. Материал набирает прочность всего за сутки, имеет неограниченную морозостойкость, высокое сопротивление коррозии и является диэлектриком.

Татьяна Михеева, заведующая научно-исследовательским сектором НИИАТ, отметила необходимость развития транспортного планирования в АЗРФ, так как без него невозможно развитие территории. К ошибкам, которые наиболее часто допускают при планировании транспортных проектов, можно отнести тяготение к мега-проектам в ущерб точечным, ожидание притока иностранных инвесторов без собственной инвестиционной активности и ожидание высоких доходов от транзита грузов. Для решения существующих проблем необходимо адаптировать инструменты транспортного планирования к условиям Арктики.

Коллектив экспертов из Якутии, включающий сотрудников Северо-Восточного университета имени М.К. Амосова Дмитрия Филиппова, Александра Мярина и Татьяну Егорову проинформировал о существующих проблемах транспортной инфраструктуры в республике.

Из-за труднодоступности большинства районов и поселений интенсивность полетов очень мала, в связи с чем, деятельность местных аэропортов убыточна и сезонна. Также в Якутии остро выражена проблема нехватки квалифицированных кадров в сфере авиации, связанная с оттоком населения и отсутствием необходимого обучения.

Эксперты отметили проблему межведомственной и межрегиональной несогласованности принимаемых решений на всей территории АЗРФ. Для дальнейшего развития транспортно-логистической инфраструктуры необходимо наладить сообщение между руководством и ведомствами всех Арктических регионов, а также между интересами государства и бизнеса.

Владимир Литовский, заведующий сектором размещения и территориального планирования Института экономики УрО РАН, ученый секретарь Совета по Арктике УрО РАН, представил проект наземных видов транспорта, оказывающих наименьшее влияние на поверхность и окружающую среду.

С помощью транспорта второго поколения (транспорта на опорах) можно сформировать новую сеть путей "Полярное кружево" даже на заболоченных территориях Арктики.

Также линейные системы на опорах позволят выносить причалы в прибрежные акватории на несколько километров, что решит проблему "глубины".

Вячеслав Зайцев, генеральный директор ОАО "Интеравиагаз", отметил важность качественного топлива по доступной цене для развития транспортной инфраструктуры в Арктике. В суровых климатических условиях вязкость многих видов топлива увеличивается, стоимость растет из-за сложной логистики, а в случае аварийной ситуации происходит разлив топлива, нанося ущерб экологии.

По мнению эксперта, решением может стать перевод большинства видов транспорта в Арктике на экономичное и экологически чистое газомоторное топливо. Кинематическая вязкость такого топлива в несколько раз ниже, чем у бензина, что идеально подходит для использования в холодных условиях.

В заключение Жанна Манкулова, советник по правовым вопросам ООО "Лексар Про", рассказала о новых нормативно-правовых актах, готовящихся с целью привлечения инвесторов в крупные инвестиционные проекты.

Речь шла о новом законодательстве о специальных инвестконтрактах, а также законопроекте о защите и поощрении капиталовложений в РФ. Ключевыми элементами документа являются принцип приоритетной возможности для проектов получить господдержку и механизм возмещения затрат на создание инфраструктуры в объеме налогов, уплачиваемых инвестором в рамках проекта.

Александр Воротников добавил, что финансирование проектов развития транспортно-логистической инфраструктуры АЗРФ возможно через дальнейшую реализацию механизмов ГЧП, в связи с тем, что реализация намеченных планов требует привлечения внебюджетных инвестиций.

В мероприятии также приняли участие Виктор Досенко, президент Международной академии транспорта, Андрей Киселев, управляющий партнер CFO Инвестиционной группы "Ди-Инвест", а также другие приглашенные ученые, сотрудники постоянных представительств регионов, представители компаний.