Проект "Галантная Европа" познакомит слушателей с сакбутом

В субботу, 24 ноября, в Камерном зале Московского международного Дома музыки состоится концерт "Галантная Европа" с участием артиста фирмы Yamaha, тромбониста Олега Абрамова, солистки "Новой оперы" Анастасии Лепешинской (меццо-сопрано) и заслуженной артистки РФ, штатной органистки Дома музыки Людмилы Голуб.

В программе – произведения XVII–XVIII веков, написанные для органа, сакбута (барочного тромбона) и голоса (меццо-сопрано).

Концерт "Галантная Европа" – уникальный проект с редким сочетанием исполнителей. Произведения, написанные в ту пору для органа, сакбута (барочного тромбона) и голоса (меццо-сопрано), отражают особенности трех национальных композиторских школ. Программа, в частности, дает слушателю редкую возможность услышать вживую сакбут, который выступит в качестве участника камерного ансамбля. В отличие от современного тромбона, сакбут имеет более миниатюрное строение и более тихий и гибкий звук, чем обращает на себя внимание как на инструмент для исполнения камерной вокальной и инструментальной музыки.

Программа "Галантная Европа" предстанет как своего рода соревнование между рукотворными инструментами (сакбутом и органом) и инструментом, созданным природой (человеческим голосом). Всевозможные сочетания тембров позволят воссоздать атмосферу барочной музыки. Искусство игры на сакбуте продемонстрирует лауреат международных конкурсов, артист фирмы Yamaha Олег Абрамов. Блестящие фиоритуры старинных арий прозвучат в исполнении лауреата международных конкурсов, солистки "Новой оперы" Анастасии Лепешинской. Многогранные возможности органа-позитива представит заслуженная артистка РФ, штатная органистка Дома музыки Людмила Голуб.

В репертуаре этого вечера — Бах, Гендель, Моцарт, Вагензайль, Альбрехтсбергер, Телеман, Зехнер, Дзиани, Рейтер, Чезаре, Марчелло, Перголези.

Начало концерта – в 19:00, 24 ноября, Камерный зал ММДМ.