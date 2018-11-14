Правительство Британии одобрило проект соглашения по Brexit

Кабинет министров Великобритании после пятичасового совещания на Даунинг-стрит поддержал проект соглашения по Brexit.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала британский премьер-министр Тереза Мэй, подчеркнув, что этот шаг правительства позволит Лондону продвинуться дальше.

Мэй отметила, что данный проект соглашения о выходе Туманного Альбиона из Евросоюза был лучшим из того, что можно было согласовать с Брюсселем и она верит в то, что ее долг перед подданными Соединенного Королевства в том, чтобы принимать решения для улучшения их жизни.

Премьер с пафосом сообщила, что твердо верит в то, что "это решение соответствует интересам всей Великобритании".

Она пообещала выступить 15 ноября в парламенте с заявлением.

Ранее сообщалось, что постоянные представители 27 государств Евросоюза завершили встречу по Brexit в Брюсселе. Ожидается, что в скором времени с заявлением выступит главный европейский переговорщик Мишель Барнье.

В 2016 году во время референдума за выход Великобритании из ЕС высказалось 51,9 % проголосовавших британцев, против выступило 48,1 % участников плебисцита.