Британия будет платить взносы в бюджет ЕС до 2020 года

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции в Брюсселе обозначил ряд важных моментов, касающихся проекта соглашения по выходу Британии из Евросоюза. Этот проект был одобрен на пятичасовом заседании британского кабина сегодня, 14 ноября.

Так, Барнье отметил, что Британия выполнит все свои обязательства по взносам в бюджет ЕС до 2020 года, сообщает ТАСС. Эти обязательства выполнят все 28 стран-членов ЕС.

Процесс выхода Британии из ЕС будет регулировать Европейский суд юстиции, рассказал журналистам Барнье. Переходный период, оговоренный в проекте соглашения, может быть продлен по запросу Лондона, но только один раз. И Евросоюз, и Британия будут стремиться к достижению нового договора по Brexit до конца переходного периода, отметил Барнье и подчеркнул, что обеим сторонам предстоит много работы.

Барнье коснулся также вопроса границы Великобритании и Ирландии. Он рассказал, что достижение полного соглашения по этому пункту отложено до конца переходного периода, то есть до 1 июля 2020 года.

После Brexit Британия останется союзником и партнером стран ЕС, заявил Барнье.

15 ноября, в четверг, Барнье и глава Евросовета Дональд Туск проведут встречу по Brexit. Переговорщик намерен сообщить Туску о достигнутом прогрессе, так что глава Евросовета сможет собрать экстренный саммит по Brexit.