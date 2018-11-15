Глава "Роснефти": нам комфортна любая цена на нефть

Глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что корпорации удобна любая цена на нефть. Если котировки будут падать, "Роснефть" намерена работать над увеличением доли рынка, передает ТАСС. "Да, мы управляем рисками", — заверил Сечин.

В случае падения цен на черное золото "Роснефть" будет стремиться работать эффективно, подчеркнул Сечин. Он отметил, что доля рынка – серьезный вопрос, и корпорация будет стараться сохранять и наращивать ее.