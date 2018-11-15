В случае вооруженного конфликта США могут проиграть войну России или Китаю

Соединенные Штаты Америки в случае вооруженного конфликта могут проиграть войну России или Китаю, при этом понеся тяжелые потери. Об этом говорится в докладе, который опубликовала Комиссия по национальной безопасности.

По мнению авторов документа, власти недостаточно развивают вооруженные силы, у американских военных не хватает инноваций и ресурсов, чтобы вести борьбу с другими державами. Также отмечается, что военный баланс неблагоприятно изменился для Штатов практически во всех регионах — Европе, Азии и на Ближнем Востоке. А это подрывает доверие союзников США, передает телеканал "Россия 24".

Вывод авторов доклада: нужно увеличивать финансирование. И это несмотря на рекордный оборонный бюджет в текущем году — 716 миллиардов долларов.