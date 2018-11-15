Шойгу: Россия и Куба будут сотрудничать по линии оборонных ведомств

Москва и Гавана намерены сотрудничать по линии оборонных ведомств, заявил Сергей Шойгу по итогам встречи со своим кубинским коллегой Леопольдо Синта Фриасом. Перед ее началом глава российского Минобороны вручил ему Орден Дружбы. Стороны обсудили совместные проекты, а также подтвердили договоренности о поддержке друг друга на международной арене.

"Взаимная поддержка особенно важна в условиях, когда предпринимаются беспардонные попытки отдельных государств перекраивать международно-правовые основы по собственным лекалам, — приводит слова Шойгу телеканал "Россия 24". — Когда проводится политика, направленная на смещение неугодных правительств в Венесуэле, Никарагуа и других государствах Латинской Америки и Карибского бассейна."