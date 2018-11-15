Ведущие эксперты дают прогноз цен на нефть

Нефтяные котировки пошли вверх после резкого падения накануне. 13 ноября стоимость нефти снизилась на 6 процентов. На рынок давит сразу несколько факторов, главный из которых — рост добычи сырья в США. О прогнозах рассказала корреспондент телеканала "Россия 24" Ирина Матюшенко.

Падение, взлет и снова падение. Нефтяные трейдеры уже давно привыкли к резким переменам настроений и котировок (их еще называют волатильность). Но на этот раз нефть марки Brent официально вошла в "медвежий тренд". Так говорят, когда цены на сырье теряют больше 20 процентов относительно последнего пика.

Если посмотреть на эту неделю, еще в понедельник, 12 ноября, цены пытались расти, доходили до отметки 71 доллар за баррель марки Brent, но спустя сутки -- резкое падение, сразу на 6 процентов. А от пика стоимости в октябре — уже минус 25 процентов. Тогда цены колебались в диапазоне 85-86 долларов за баррель.

Основной фактор давления — прогнозы по добыче сырья в США и обновленные показатели уже накопленных запасов. Соединенные Штаты Америки — уже сейчас крупнейший в мире производитель углеводородов. На прошлой неделе суточные показатели добычи достигли 11,6 миллиона баррелей в сутки.

"Общее увеличение за два года составило уже 4,4 миллиона баррелей. Чтобы понять, какая это сумма — это порядка 90 процентов нашего экспорта сырой нефти и в 2 раза больше, чем экспорт Ирана. То есть Соединенные Штаты за 2,5 года замещают Иран на международном рынке нефти целиком", — рассказывает руководитель управления нефти и газа ВТБ Дмитрий Лукашов.

Иранский фактор с его политическим подтекстом создает дополнительную волатильность. С ноября США снова ввели санкции против Ирана, которые сняли в 2015 году. Поставки нефти из этой страны пока продолжаются, но с серьезными ограничениями.

Вашингтон сделал временное исключение для ряда стран — Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея, Турция и Тайвань и дальше смогут закупать нефть из Тегерана. Через полгода после этого американцы постараются свести экспорт иранского сырья к нулю.

"Если взять тот объем поставок иранской нефти, который выпадает из общей доли нефтяного рынка по причине санкций, введенных США, по моим оценкам, это примерно половина всего нефтяного экспорта Ирана – то есть сокращение с 2,2 миллиона баррелей в день до примерно 1 миллиона баррелей в день. Если рынок теряет определенного поставщика, покупатели стремятся заменить его товар соответствующим по качеству. В данном случае речь идет о сырой нефти и поставщиках, предлагающих сырье аналогичного сорта", — комментирует ситуацию руководитель аналитического агентства Vanda Insights Вандана Хари.

Выпадающие объемы необходимо будет компенсировать. За замену иранских поставок производителям предстоит побороться. Это примерно 1 миллион баррелей в день на текущий момент. Теоретически Россия могла бы заместить часть от этого объема, так как производит нефть схожего качества. Пока российские нефтяники не наращивают добычу. Наоборот, идет некоторая корректировка предложения. Об этом заявил глава Министерства энергетики Александр Новак. Похожим образом ведут себя и другие крупные производители сырья.

"Как себя дальше будет вести эта иранская тематика, предсказать очень сложно. Есть совокупность факторов геополитических и чисто корпоративных. Например, компания Total, предваряя возможные последствия, избавляется от иранской нефти как от токсичного актива", — отмечает независимый эксперт нефтегазового рынка Вячеслав Мищенко.

Долгосрочным прогнозам по переизбытку сырья на рынке в 2019 году способствуют торговые войны, ослабление национальных валют на развивающихся рынках и санкции. Это замедляет темпы экономического роста и сказывается на потреблении нефти. В первую очередь — в Азии. Одновременно с падением нефтяных цен в Китае были опубликованы статистические данные по продажам автомобилей. Только в октябре они снизились на 12 процентов.

Дальнейшее поведение рынка нефти будет зависеть от нескольких факторов. В ближайшей перспективе повлиять на цены может решение ОПЕК+ о сокращении добычи — встреча картеля должна состояться в декабре.

Также до конца года в Аргентине пройдет саммит G20. Характер договоренностей мировых лидеров окажет влияние на сырьевые котировки. В этом случае стоит ждать укрепления валют развивающихся стран. В том числе и рубля. При этом пока российская валюта устойчива, несмотря на снижение нефтяных цен.