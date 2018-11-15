Во время игры по профориентации детей нарядили в заключенных

В Мурманске скандал вызвала игра по профориентации для детей. Посвятили ее профессии полицейского, а вот зачем при этом детей переодели в полосатые робы, и почему организаторами игры заинтересовался следственный комитет?

Арестантская роба, наручники и ростомер для преступников – эти фотографии напоминают костюмированный спектакль. Но актеры в нем — почему-то дети, а сцены из жизни правоохранителей – занятие в одном из торговых центров Мурманска.

Изображения появились на официальном сайте УМВД области. В прикрепленном пресс-релизе говорится, что сотрудников полиции и члена Общественного совета пригласили провести мастер- класс. И они решили посвятить детей в тонкости профессии. "Детям и родителям предоставили уникальную возможность лично задать вопросы специалистам о работе полицейского и пройти мастер-класс по профессии сотрудника органов внутренних дел, — сообщается на сайте. — Играя в полицейских, дети рисовали фотороботы, снимали отпечатки пальцев, распутывали загадки в детективном квесте, соревновались в физической подготовке".

После того, как фотографии появились на странице УМВД ВКонтакте, в Интернете начались бурные обсуждения. Почему дети изображают преступников? Зачем им в руки дали дубинки? Чему это может научить? И кто решил провести такое мероприятие? Тему быстро подхватили местные СМИ – и фотографии из группы правоохранителей пропали. На действия должностных лиц решили обратить внимание в МВД.

Впрочем, по информации из пресс-релиза, выдали специфические костюмы не полицейские. Одежду для детей и взрослых предлагают организаторы игры. Судя по комментариям пользователей в соцсетях, такие квесты с переодеваниями в преступников проходят в этом развлекательном парке каждый день.

В Национальной Ассоциации организаторов мероприятий считают: имеет место банальный непрофессионализм. При этом законодательно тематика детских праздников никак не регулируется. А значит, вопросы к организаторам могут быть только касательно этической составляющей таких игр. Спорят на тему допустимости подобных квестов и в Интернете. Судя по опросу в одном из местных пабликов, больше половины голосующих креатив развлекательного парка не разделяют. Теперь проверку по этому делу начал Следственный комитет Мурманской области.

Какое наказание ждет организацию, которая проводит подобные мероприятия – пока непонятно. Но, вероятно, после такой антирекламы тематику детских развлечений все же придется сменить. Полицейских, которые в мероприятии участвовали, в случае установления их вины привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.