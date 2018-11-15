Состоялось очередное заседание попечительского совета Высшей школы менеджмента СПбГУ

Достижения и перспективы развития Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета обсуждали на заседании попечительского совета.

Это единственная в России бизнес-школа, которая входит в ТОП-95 лучших европейских учебных заведений по версии Financial Times.

Высшая школа менеджмента сотрудничает с десятками ведущих бизнес-школ мира, передает телеканал "Россия 24". Как напомнил глава попечительского совета, в этом году Школа менеджмента отмечает 25-летний юбилей.