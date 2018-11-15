"Наполи" хочет выкупить у "Арсенала" вратаря Оспину

Итальянский Наполи" намерен приобрести у лондонского "Арсенала" вратаря Давида Оспину. В настоящее время колумбиец выступает за неаполитанцев на правах аренды.

"Наполи" выкупит Оспину у "Арсенала", если Давид проведет за итальянский клуб не менее 30 матчей. В текущем сезоне 29-летний колумбиец выходил на поле в 11 матчах и является основным вратарем команды. Игра южноамериканца полностью устраивает руководство команды.

Оспина перешел в "Арсенал" из французской "Ниццы" летом 2014, но так и не стал основным вратарем. Прошлым летом "Наполи" арендовал колумбийца сроком на один год с правом выкупа.