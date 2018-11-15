Александр Головин вряд ли сможет вернуться в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что полузащитник сборной России Александр Головин не сможет вернуться из "Монако". При этом сам Головин не высказывал подобного желания.

Александр Головин перешел в "Монако" из ЦСКА прошлым летом. В новом клубе российский футболист перенес две травмы и пропустил немало матчей. "Монако" же занимает предпоследнее, 19 место в чемпионате Франции.

Роман Бабаев прокомментировал "Спорт-Экспресс" возможность аренды Головина армейцами. "В данном случае я почти уверен, что такой сценарий практически невозможен", — заявил Бабаев, пожелав Александру успеха в "Монако".