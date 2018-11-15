Оцепление посольства РФ в Берлине: тревога оказалась ложной

Тревога, поднятая после обнаружения подозрительного предмета возле российского посольства, оказалась ложной. Саперы обследовали предмет, найденный в припаркованной возле дипмиссии машине. Он оказался неопасным, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что полиция Берлина задержала преступника. Его машина была припаркована на бульваре Унтер-ден-Линден возле российского посольства. В автомобиле обнаружили предмет, вызвавший подозрения у правоохранителей.

Часть бульвара, а также станция метро "Бранденбургские ворота" были закрыты из-за ЧП.