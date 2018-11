Эммануэль Макрон: Франция не должна быть вассалом США

Франция и Соединенные Штаты Америки – исторические союзники. Но быть союзником не означает быть вассалом. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 на борту французского авианосца "Шарль де Голль".

Говоря об отношениях Вашингтона и Парижа, Макрон подчеркнул, что США являются историческим союзником Франции. "Но мы не должны зависеть от них", — цитирует слова французского президента ТАСС. Макрон отказался комментировать высказывания президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с критикой в его адрес, размещенные в Twitter, лишь отметил, что союзники должны уважать друг друга.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two — How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not!