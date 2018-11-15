Палестинец атаковал иерусалимских полицейских, двое ранены

В полицейском участке в Иерусалиме палестинец напал на стражей порядка с ножом. Двое полицейских получили ранения, передает ТАСС.

Факт инцидента подтвердил официальный представитель полиции Микки Розенфельд. Он сообщил, что нападавший на полицейских террорист обезврежен и помещен под арест.

Конфликт между Израилем и сектором Газа в последние дни вспыхнул с новой силой. Стороны неоднократно обменялись ракетными ударами, есть жертвы. В общей сложности было нанесено порядка 400 ударов.