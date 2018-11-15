Российские баскетболисты одержали победы в еврокубках

В среду вечером российские баскетбольные клубы провели матчи в европейских кубках. И "Зенит", и "Локомотив-Кубань", "Нижний Новгород" одержали победы.

В седьмом туре Еврокубка "Зенит" в Санкт-Петербурге играл с сербским "Партизаном". Проиграв две первых четверти с одинаковым счетом 20:22, "Зенит" можно провел третий период, в котором н только сравнял счет, но и вырвался вперед 58:54. Заключительная четверть завершилась вничью 17:17, что устроило петербуржцев, выигравших 75:71. "Зенит" одержал четвертую победу и занимает третье место в группе С.

Краснодарский "Локомотив-Кубань" играл во Франции с "Лиможем". И здесь первая половина встречи завершилась в пользу соперника 37:33. Но после перерыва кубанцы выиграли две четверти 21:14, 18:13, а вместе с ними и матч 72:64. Это шестая победа "Локомотива", и он лидирует в группе В.

В шестом туре Лиги чемпионов ФИБА "Нижний Новгород" в гостях выиграл у латвийского "Вентспилса" 80:75. Волжане одержали 3 победы в 6 матчах и идут третьми в группе А.