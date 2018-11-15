Полиция Флориды арестовала подозреваемого в изготовлении взрывчатки "мать сатаны"

В штате Флорида (США) правоохранители арестовали мужчину, который подозревается в изготовлении взрывчатки, известной под названием "мать сатаны" (трипероксид ацетона). О происшествии сообщило местное издание Orlando Sentinel, ссылаясь на заявление департамента шерифа округа Волуси.

Как уточняется, полицейские арестовали 37-летнего Джареда Коберна после обыска, проведенного в его доме в городе Лейк Хелен. В результате обыска они обнаружили взрывчатое вещество трипероксид ацетона, которое, по данным издания, использовалось в том числе при взрывах в Лондоне в 2005 году и при осуществлении других терактов в Европе. Как утверждает сам Коберн, он лишь пытался изготовить фейерверки.

Найденные вещества будут уничтожены, передает РИА Новости. В настоящее время полиция продолжает обыски в доме Коберна.