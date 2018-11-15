Треть штатов Венесуэлы осталась без электричества

Жители восьми из двадцати трех штатов Венесуэлы остались без электроснабжения. Электричества нет в штатах Арагуа, Баринас, Карабобо, Мерида, Сулия, Тачира, Трухильо и Фалькон. О причине отключений официальные власти не сообщают, передает РИА Новости.

Перебои с электроснабжением в Венесуэле нередки. Кроме того, в стране вводятся меры по экономии электричества. Президент Николас Мадуро обвиняет в отключениях правых и заговорщиков.

Энергетическая отрасль была национализирована при предшественнике Мадуро, Уго Чавесе.