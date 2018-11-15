Украинский эксперт: Киев не сможет остановить "Северный поток - 2"

Украинский эксперт по энергетике Дмитрий Марунич уверен, что у Киева нет эффективных рычагов влияния на реализацию проекта "Северный поток – 2". "Все механизмы уже исчерпаны", — говорит эксперт, добавляя, что, поскольку трубопровод не проходит через территорию Украины, влиять на него невозможно. Попытки повлиять на Европу он считает малоэффективными, передает РИА Новости.

Вместе с тем эксперт уверен, что газотранспортную систему Украины сбрасывать со счетов не стоит: какие-то объемы сохранятся, уверен он. Марунич называет цифру в 20-30 миллиардов кубометров российского газа в год и говорит, что это – "плохо и мало", но это – реалистичный сценарий.

Марунич высказывает опасения относительно отказа Киева от гарантий Германии по транзиту газа через Украину. "Это опасная игра, — подчеркивает эксперт. — Ведь можно доиграться и вообще ничего не получить по факту".

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" сообщил, что компания приступает к "плану Б" в связи со строительством "Северного потока – 2", так как Киев, по его словам, остановить проект неспособен.

Через две нитки газопровода "Северный поток – 2" Германия будет получать до 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод строится от берегов России через Балтийское море. Он будет пролегать через территориальные или исключительные экономические зоны России, Германии, Дании, Финляндии и Швеции.