Пятилетний мальчик отжался 4105 раз и получил Mercedes от Рамзана Кадырова

Пятилетний Рахим Кураев из чеченского села Дуба-Юрт отжался 4105 раз и получил награду от главы Чечни Рамзана Кадырова – автомобиль Mercedes. Машина была предоставлена фондом Ахмата-Хаджи Кадырова. Ранее этот фонд подарил машину бойцу Хабибу Нурмагомедову, победившему ирландца Коннора Макгрегора.

Передавая машину, Кадыров сказал юному рекордсмену: "Пусть тебя отец на ней возит. Ты достоин лучшего". Мальчик показал Кадырову свои способности к отжиманию на капоте нового авто. Он заверил главу Чечни, что может довести число отжиманий до пяти тысяч, передает ТАСС.

Своей рекорд малыш поставил 12 ноября. Он отжимался без перерыва в течение двух часов двадцати пяти минут. Книга рекордов России не смогла засчитать достижение из-за небольших замечаний. Рамзан Кадыров уверен, что юный спортсмен сможет повторить свою серию отжиманий перед специальной комиссией.