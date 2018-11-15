Евгения Никулина, осужденного в США, переведут в госпиталь до конца года

Россиянин Евгений Никулин, осужденный в США за киберпреступления и находящийся сейчас в американской тюрьме, будет переведен в госпиталь до конца текущего года. Об этом сообщил адвокат Никулина Аркадий Бух.

Ранее сообщалось, что врач Никулина, изучив его дело, может рекомендовать перевести его в госпиталь в случае, если сам Никулин согласится на это, а защита не будет возражать против этой рекомендации.

В интервью газете "Известия" Бух рассказал, что из соображений безопасности прокуратура держит в секрете дату перевода. В Соединенных Штатах перевоз заключенных считается довольно опасным моментом, потому что правоохранители боятся побегов.

В медицинском учреждении Евгений Никулин пройдет обследование, которое, как предполагается, займет около месяца. На основе его результатов суд примет решение, способен ли Никулин отстаивать свою невиновность. Аркадий Бух считает, что в настоящее время Никулин не в состоянии идти на суд присяжных. Он отказывается контактировать с защитой и игнорирует судебный процесс.

По мнению адвоката, прокуратура должна будет снять обвинения, если состояние душевного здоровья россиянина не подлежит скорому восстановлению. "Никулина надо выдать России, где он сможет пройти полноценное лечение", — цитирует слова адвоката РИА Новости.

Полиция Чехии в сотрудничестве с ФБР США задержала Евгения Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Американские судебные органы обвиняют россиянина в незаконном получении доступа к серверам Dropbox и Bormspring, а также к данным из социальной сети LinkedIn. В конце марта Чехия выдала Никулина в США.