Габулов займется возрождением "Алании"

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов завершил карьеру футболиста и занял пост министра спорта в правительстве Северной Осетии. Одной из задач, поставленных перед Габуловым, станет возрождение футбольного клуба "Алания".

Как заявил Владимир Габулов ТАСС, глава республики Вячеслав Битаров поставил перед ним ряд задач. В их число входит возрождение футбольного клуба "Алания", игроком которого был и сам министр. Владимир Габулов заявил, что воссоздание профессионального клуба остановит отток талантливых футболистов из Северной Осетии.

Футбольный клуб "Алания", также носивший имена "Спартак" и "Спартак-Алания", был главной командой республики. В 1995 году команда из Владикавказа выиграла чемпионат России. Но в 2014 году и-за финансовых проблем "Алания" снялась с чемпионата и прекратила существование.