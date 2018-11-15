Самарский депутат развенчал миф о дешевых обедах для парламентариев

Александр Хинштейн, депутат Госдумы от Самарской области, развенчал миф о дешевой еде в столовой для парламентариев. Он опубликовал меню с ценами на своей странице в Twitter. Судя по фото, в столовой нижней палаты парламента одно блюдо стоит в пределах 200 рублей.

Так, стоимость рыбного блюда (филе судака) составляет 211 рублей, столько же стоит тушеная говядина. Борщ стоит 88 рублей, капустный салат – 33 рубля, кисель – 39 рублей.

" Мой сегодняшний обед обошёлся в 253 рубля, — пишет депутат. — Закуска из фасоли, горячее с гарниром (курица + капуста), напиток из шиповника".

Хинштейн в своем Twitter дискутирует с теми, кто считает, что депутаты едят по "грошовым ценам", "дешевле студентов" – по 60 рублей за целый обед. "Бред какой-то, — комментирует он. — Таких цен не видел в ГД никогда".