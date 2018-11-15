У берегов Австралии четырехметровая тигровая акула напала на человека

В Австралии у побережья Саншайн-Кост к северу от Брисбена тигровая акула атаковала мужчину, который катался на каяке. О происшествии сообщила служба спасения на водах на своей странице в Twitter.

Как уточняется, мужчина был атакован четырехметровой хищницей на городском пляже Moffat Beach в одном километре от берега. Акула выбила пострадавшего из лодки, но не успела нанести серьезных травм, так как каякер смог забраться в лодку и вызвал помощь по рации. Спасатели оказали помощь мужчине у мыса Моффат.

В настоящее время городские пляжи Саншайн-Кост закрыты для посещения. Представители специальных служб проверяют все места отдыха в городе.

За последние два месяца это шестое нападение акул на людей в Австралии, напоминает ТАСС. 20 сентября 46-летняя женщина и 12-летняя девочка пострадали от акулы недалеко от Брисбена. Врачам удалось спасти обеих. В том же районе 6 ноября акула напала на 33-летнего мужчину, который позднее скончался от полученных травм. 7 ноября от хищницы пришлось отбиваться серферу. 11 ноября акула атаковала серфера у побережья Перта, расположенного на юго-западе Австралии. Мужчина смог отпугнуть хищника и выбрался на берег.