Ужас из глубин: моряк Роман Федорцов выложил в Сеть новые фото морских тварей

Мурманский моряк Роман Федорцов работает на траулере в Баренцевом и периодически публикует в Интернете фотографии жутких и интересных созданий, которые попались в сети. Часто это бывают создания из самых глубин океана – моллюски, глубоководные рыбы, медузы, актинии.

Этой осенью жутковатая коллекция обогатилась удивительными экспонатами: кладкой икры зубатки, выглядящей как множество глазастых червяков, полупрозрачной рыбой-удильщиком с огромными зубами, раздутым от перепада давления окунем, змеехвосткой, похожей на волосы Медузы Горгоны. "И не страшно все это в руки брать?" – удивляются пользователи.

Sometimes in trawl I find this one.If this creature COULD SCREAM, it WOULD SCREAM like this...

Иногда в трале я нахожу такое. Если бы это существо могло кричать, то оно кричало бы так...

