У берегов Камчатки ожидаются волны высотой 9 метров

В Тихом океане у побережья Камчатки объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили представители пресс-службы управления МЧС России по Камчатскому краю.

В первой половине ночи 16 ноября в акватории Тихого океана ожидаются полны высотой 8-9 метров. В зону штормового воздействия попадают прибрежные акватории Елизовского района, Вилючинского и Петропавловск-Камчатского городских округов.

Руководителям судоходных компаний, чьи суда в настоящее время могут находиться в указанном районе, рекомендуется принять повышенные меры предосторожности. Капитанам предписано отвести суда в безопасные бухты, передает ТАСС.