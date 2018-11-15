Футболист "Манчестер Юнайтед" Феллайни расстался со своей знаменитой прической

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни изменил свой внешний вид. Бельгиец коротко постригся, расставшись со своей знаменитой прической.

Более десяти лет Феллайни выделялся своей шапкой волос на голове. Прическа в стиле афро стала визитной карточкой футболиста. У него были подражатели, а "Эвертон", в составе которого Маруан играл до перехода в "Манчестер Юнайтед", даже организовал выпуск париков под Феллайни.

Два года назад Маруан перекрасил волосы в светлый цвет, а недавно и вовсе резко изменил свой внешний вид. Футболист коротко постригся незадолго до своего 31-го дня рождения. Феллайни объяснил свой поступок желанием встретить новый год своей жизни в новом облике.