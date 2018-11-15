Визит Путина в Сингапур завершится Восточноазиатским саммитом

Восточноазиатским саммитом завершается визит президента России в Сингапур. Пленарное заседание состоится сегодня, 15 ноября. В саммите участвуют 18 стран — "десятка" АСЕАН, а также партнеры по диалогу. Помимо России это Индия, Китай, Южная Корея, США, Япония и другие.

Традиционно в центре внимания — вопросы обеспечения мира и стабильности в регионе, развитие сотрудничества в энергетике, экономике и социальной сфере. На последнем форуме в Маниле год назад российскую делегацию возглавлял премьер Дмитрий Медведев. А на уровне президента наша страна представлена впервые.

Владимир Путин прибыл в Сингапур во вторник, 13 ноября. Он пообщался с президентом республики и другими иностранными коллегами, а также принял участие в глобальном форуме Россия — АСЕАН.

В Сингапуре также произошла встреча президента России Владимира Путина и президента Индонезии Джоко Видодо. Переговоры были закрытыми.

Индонезия собирается увеличить в Россию экспорт рыбы и фруктов и надеется, что Москва ускорит начало переговоров по соглашению с Евразийским экономическим союзом. По состоянию на прошлый год объёмы торговли уже выросли на 14 процентов, до двух с половиной миллиардов долларов. За два года эти цифры увеличатся до пяти миллиардов долларов, предполагает агентство Bloomberg.