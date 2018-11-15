МГУ и МГТУ попали в число лучших вузов мира по трудоустройству выпускников

В мировом рейтинге вузов, выпускникам которых проще всего найти работу, теперь два университета из России. Дебютант этого года – Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. Более высокая позиция, причем уже не первый год, — у главного вуза страны – Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Список из 150 вузов ежегодно составляет британское издание Times Higher Education. Учитывается мнение работодателей из 20 стран мира. Что интересно, российских компаний среди них нет. На первых строчках рейтинга традиционно — Гарвард, университеты из Мюнхена, Токио и Сингапура, сообщает телеканал "Россия 24".