Переговорщик Евросоюза Барнье и глава Евросовета Туск проведут встречу по Brexit

Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье и глава Евросовета Дональд Туск сегодня обсудят выход Великобритании из Европейского союза. Встреча позволит созвать экстренный саммит, на котором Лондон и Брюссель должны официально обозначить условия Brexit.

В проекте соглашения, который в общей сложности занимает 585 страниц, так и не решена главная проблема переговоров — вопрос об ирландской границе. Пока стороны остановились на том, что найдут выход из ситуации до 1 июля 2020 года, напоминает телеканал "Россия 24".

Согласно проекту сделки, в течение полутора лет после Brexit Лондон будет платить взносы в европейский бюджет и исполнять все обязанности страны — члена Евросоюза, но право влиять на принятие решений Великобритания потеряет.