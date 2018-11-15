Рыболовецкие траулеры Японии и Южной Кореи столкнулись в Японском море

В четверг, 15 ноября, в Японском море столкнулись рыболовецкие траулеры Японии и Южной Кореи. О происшествии сообщает информационное агентство Kyodo.

Как уточняется, инцидент произошел в 330 километрах от островов Такэсима (Токто), являющихся предметом территориального спора между Токио и Сеулом.

По информации южнокорейского агентство Yonhap, столкнулись два судна из Южной Кореи и одно – из Японии. К настоящему времени удалось спасти 13 членов экипажа с южнокорейских траулеров. О состоянии японского судна и о судьбе его экипажа пока нет никаких сведений.