Число жертв лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до 58

В Калифорнии полиция задержала как минимум шестерых мародеров. Все они пытались поживиться в домах, которые местные вынужденно оставили из-за пожаров. Таких случаев, как заявляют власти штата, в последние дни все больше. Когда люди смогут вернуться в свои жилища, пока неясно.

Число жертв пожара растет: в настоящее время погибли уже 58 человек, передает ТАСС. Все они были жителями города Парадайс, почти полностью уничтоженного огнем.

В ряде калифорнийских округов по-прежнему действует режим ЧС. Пламя, от которого погибли по меньшей мере 50 человек, не локализовано. Уничтожено более семи тысяч строений.

Через неделю, по прогнозам синоптиков, Калифорнию ожидает новая напасть. На штат обрушатся дожди. Высока вероятность, что они приведут к подтоплениям и оползням.