Пентагон защитит американскую мечту от мигрантов

На границе США с Мексикой разрастается миграционный кризис. К разделяющей страны стене прибывают все новые караваны мигрантов. Люди лезут на заграждение, пытаясь попасть на территорию Штатов. Там их готовы встретить военные, которых стягивают по приказу Трампа.

Позади тысячи километров, а до американской мечты – рукой подать, стоит только перебраться через забор. Самые смелые даже забираются на ограждение, но приходится возвращаться обратно, ведь границу постоянно патрулируют с американской стороны. Впрочем, Fox News со ссылкой на очевидцев сообщает, что в Соединенные Штаты смогли прорваться два десятка нелегалов.

"Я буду до конца биться за то, чтобы мне одобрили политическое убежище. Потому что я бежал из своей страны, где меня преследовало правительство. Я почти год добирался сюда с Кубы. Это был тяжелый путь, приходилось переходить реки и делать многие другие вещи, опасные для жизни", — говорит мигрант из Кубы Одалис Фаурекви.

Жители Мексики, Гондураса, Кубы, Сальвадора к границе прибывают сотнями. Каждый готов рассказать о преследованиях, которые заставили их покинуть дом.

"Я был участником протестных движений. Меня хотели арестовать, я скрывался. И решил вывезти свою семью, потому что мой дом ограбили, а машину сожгли, пока я был в розыске", — рассказал мигрант из Венесуэлы Элеазар Урданета.

В приграничном городе Тихуана всего за стуки собрались около тысячи мигрантов. Еще несколько тысяч – на подходе. Пентагон направил на границу до 15 тысяч военных. Власти полуторамиллионного города гостям скорее рады, даже готовы предоставить три тысячи рабочих мест для вновь прибывших. Многие останавливаются в приютах, места уже заканчиваются, впрочем, надолго здесь никто не хочет задерживаться.

"Мы видим, что США строят стены, растягивают колючую проволоку там, где нет заграждений, граница охраняется военными. Но для этих людей все эти меры – не преграда", — говорит директор приюта для мигрантов Бланка Ривера.

Сегодня в сторону Тихуаны из Мехико выдвинется еще один караван из двух с половиной тысяч человек. Обострять ситуацию на границе власти США пока не спешат, но заранее предупреждают потенциальных мигрантов: пробовать пересекать границу нелегально нет смысла, ведь политическое убежище сможет получить только тот, кто попадет в Америку на законных основаниях.