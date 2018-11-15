Головин выиграл золото молодежного чемпионата мира по борьбе

Российский борец греко-римского стиля Александр Головин одержал победу на молодежном чемпионате мира для борцов не старше 23 лет. Мировое первенство проходит в румынском Бухаресте.

В финальной схватке весовой категории до 97 килограмм Головин взял верх над венгерским соперником Зольтой Тээекой. Итоговый счет 5:2 в пользу представителя России.

Также отметим, что помимо золотой медали Головина российским борцом была завоевана еще и бронзовая медаль. Как сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России ее удостоился Ален Мирзоян, выступающий в весовой категории до 67 килограмм.