ФАС! Хакеры атаковали антимонопольщиков

Федеральную антимонопольную службу России атаковали хакеры.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ФАС, началось все с рассылки на адреса ведомства писем с вирусами, который ворует логины и пароли. Затем хакеры попытались взломать сайты ФАС. Причем злоумышленники атаковали как центральный аппарат, так и территориальные органы.

По словам собеседника агентства, это была полноценная хакерская атака​​​. Однако служба информационной безопасности отреагировала оперативно, поэтому "пострадавших пока нет".