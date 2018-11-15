В Томской области обнаружили группу, финансирующую ИГИЛ

На территории Томской области силами ФСБ совместно со СКР пресечена деятельность ОПГ, причастной к сбору денежных средств и предоставлению финансовых услуг в интересах террористической организации ИГ (запрещена на территории РФ).

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, в закрытых чатах мессенджера Telegram члены преступной группировки размещали реквизиты банковских карт и платежных сервисов для переводов боевикам, воюющим на территории Сирии.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли во время обыска банковские карты, средства связи, экстремистскую литературу и атрибутику ИГ.

Также изъяты электронные носители информации с инструкциями по финансированию террористической организации и другие вещественные доказательства.

В состав группы входили российские граждане, поддерживающие создание так называемого всемирного исламского халифата. Несмотря на повышенные меры конспирации, члены ОПГ задержаны, им предъявлено обвинение в финансировании терроризма и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, по аналогичному обвинению задержана жительница Томской области. Ей инкриминируется финансирование вышеуказанной международной террористической организации на 1 миллион рублей.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, с июня 2016 года по июнь 2017 года с помощью системы удаленного доступа обвиняемая неоднократно переводила крупные суммы для обеспечения деятельности ИГ.